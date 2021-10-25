Зірвалася з парашута: на фестивалі у Туреччині у море впала українка
Джерело:Haberler
Інцидент трапився під час виступу на 21 Міжнародному фестивалі повітряних ігор Олюденіз. Проводять його у Туреччині в районі Фетхіє провінції Мугла.
24 жовтня у море зірвалася українська парашутистка. Крім того ще двоє турецьких спортсменів зіткнулися у небі з парапланом. Цей момент потрапив на відео.
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У Туреччині постраждала українська парашутистка
Турецькі ЗМІ 24 жовтня повідомили про кілька інцидентів на Міжнародному фестивалі повітряних ігор у Фехтіє. Серед них і за участю українки.
- Жінка стрибала з парашутом із висоти у 1700 метрів (з гори Бабадаг), стрибок був одиночним.
- Аж раптом її парашут впав у море. Чому так сталося – наразі невідомо.
- На щастя, українку оперативно витягнути з води та доправили до місцевої лікарні.
А проте наразі немає інформації, у якому вона стані, чи як її звати.
Українка у Туреччині впала з парашута в море / Фото Haberler
На щастя, постраждалу швидко витягнули з води та відвезли в лікарню / Фото Haberler
Однак про її ім'я та у якому вона стані наразі нічого не відомо / Фото Haberler
Згодом у TRT Haber опублікували відео іншого інциденту, що трапився цього ж дня – зіткнення у небі двох парашутів та параплану. Постраждали троє людей, які також впали у море. Один із них у важкому стані.
Зіткнення парашутистів та параплану у Туреччині: дивіться відео
Стрибали парашутисти з тієї ж гори, що й українка.
Зверніть увагу й на інші прикрі інциденти з українцями у Туреччині:
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- В Анталії сталася ДТП за участю українців – туристів на пішохідному переході збила автівка. На жаль, одна людина загинула.