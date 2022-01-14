Зірвані дахи й грім посеред січня: українські міста тероризує ураганний вітер та негода

В Україні останніми днями вирує негода. Зокрема, серед зими здійнявся сильний ураганний вітер майже на всій території нашої держави.

Окрім міста Києва та області, ураганний вітер також здійнявся і в західних, північних та центральних областях. Його пориви становлять 20 – 25 метрів на секунду.

Обірвані лінії електропередач у Києві

У Дарницькому районі столиці 14 січня сильний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль, розбивши лобове скло. Тоді на ньому утворилася чимала "павутина". Ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.



Рекламний щит впав на авто у Києві / Фото Київ оперативний у фейсбуці

Також у Подільському районі Києва через вітер обірвались лінії електропередач, тому ускладнився рух транспорту, утворився корок.

Що наробила стихія у регіонах

У Львові ввечері 14 січня раптово вдарив грім та спалахнула блискавка.

У Чернівцях через сильні пориви вітру зірвало дах кінотеатру. Біля будівлі обмежили рух, тому тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздили тільки до Соборної площі.



У Чернівцях зірвало покрівлю даху / Фото міської ради

Територію довкола театру "Чернівці" обгородили. Шмат бляхи заледве тримався на даху і в будь-який момент міг упасти. На місці чергували рятувальники, які помітили, що на місцевому Будинку офіцерів покрівлю також пошкодив вітер.

У центрі Тернополя сильний вітер розірвав банер з зображенням Степана Бандери. Інцидент трапився 14 січня орієнтовно о другій половині дня.



У Тернополі вітер зірвав банер Степана Бандери / Фото "Сорока"

Цей банер на адміністративної будівлі Тернопільської обласної ради розмістили наприкінці грудня.

Від негоди страждає не тільки Україна

У сусідній Білорусі повідомили, що вирує циклон "Ельза", де також є сильні пориви вітру. Там зірвані дахи, побиті машини, сотні повалених дерев і знеструмлених населених пунктів. Штормовий вітер навіть здіймав у повітря людей.

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