Хтось зірвав стоп-кран: назвали попередню причину зіткнення потягів в Єгипті

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Причиною масштабного зіткнення потягів у Єгипті могло бути те, що хтось із пасажирів зірвав стоп-кран. Ймовірно, саме через це загинули понад 30 людей.

Джерело:

Еlnashra

Наразі невідомо, хто міг зірвати стоп-кран в одному з потягів.

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Однак такі дії спричинили ДТП. Поїзд, який їхав першим, зупинився, а другий врізався у нього.

Обставини ще з'ясовують. До речі, кількість постраждалих зросла.

Що відомо про ДТП

  • Смертельна аварія сталась в єгипетській провінції Сохаг. Загинули 32 людини, ще близько 100 – постраждали.
  • Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив сформувати комісію для розслідування трагедії. Родичам жертв обіцяють надати допомогу.
  • У Міністерстві закордонних справ повідомили, що українців серед постраждалих та загиблих не було.