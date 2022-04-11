Зіткнення двох різних світів: звичайних людей і людей, загнаних у бідність, – Зеленський

Зеленський заявив, що війна Росії з Україною – це зіткнення двох різних світів. Українці є звичайними людьми, що прагнули вільно жити, а росіяни – люди, яких загнали в бідність.

Про бідність росіян свідчать численні факти мародерства. Війна – це єдина можливість для них відчути себе людьми. Про це президент заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї 11 квітня, повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї

"Зіткнення двох різних світів: світу звичайних людей, які просто жили мирним життям, просто прагнули гармонії для себе, для своїх дітей, думали про майбутнє, та світу людей, спеціально принижених своєю державою протягом десятиліть, спеціально загнаних у бідність та безправ'я, щоб їхня влада могла відправити їх на будь-які авантюри, на будь-яку війну проти сусідів", – наголосив Зеленський.

Зеленський розповів, що російські солдати вражені життям людей в Україні. Вони дивувалися побутовій техніці, яку багато хто навіть не бачив.

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