Авіакатастрофа у Вашингтоні: показуємо на карті, де розбився літак
У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак. Це сталося після того, як він зіткнувся в повітрі із вертольотом.
Повітряне судно, яке виконувало рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, було регіональним літаком Bombardier CRJ700, що належить PSA Airlines. Воно вилетіло з міста Вічіта, штат Канзас.
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Де літак зіткнувся із гелікоптером
Катастрофа сталася 29 січня близько 21:00 в одному з найсуворіше контрольованих повітряних просторів світу, приблизно за три милі на південь від Білого дому та Капітолію.
За кілька хвилин до посадки авіадиспетчери надали дозвіл на приземлення літака на коротшу злітно-посадкову смугу 33 у аеропорту Reagan National. Дані з сайтів відстеження польотів показали, що повітряне судно скоригувало курс відповідно до нового маршруту заходу на посадку.
Пасажирський літак із 64 людьми на борту зіткнувся з військовим гелікоптером під час посадки в аеропорту Рейгана поблизу округу Колумбія.
Де розбився літак: дивіться на карті
До слова, що літак зіткнувся із військовим гелікоптером UH-60 Black Hawk. Відомо, що вертоліт вилетів з форту Белвуар у Вірджинії й здійснював тренувальний політ.