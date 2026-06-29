Винуватцем події вважають водія легковика, повідомляють у Головному управлінні поліції в Хмельницькій області.

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Зіткнення автомобіля з потягом у Хмельницькому

Прикрий інцидент трапився в ніч з 28 проти 29 червня. О 02:21 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на регульований залізничний переїзд, попри червоний колір на світлофорі та звуковий сигнал, який попереджав про наближення потяга. Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з потягом "Чоп – Ясіня – Київ".

Одна з пасажирок автомобіля, 18-річна дівчина, загинула на місці події. Ще один пасажир, 18-річний хлопець, помер у лікарні.

Водій авто та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження. Їм надали допомогу в Хмельницькій обласній лікарні.



Потяг "Чоп – Ясіня – Київ" на переїзді у Хмельницькому / Поліція Хмельницької області



Аварія на залізничному переїзді / Поліція Хмельницької області

Що чекає на винуватця трагедії?

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження через факт порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Тепер 21-річному кермувальнику загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення. Наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом поліцейського конвою.

Аварії на залізничних переїздах, які трапились у 2026 році

Випадок на Хмельниччині – не перша аварія, що трапилась на залізничних переїздах цьогоріч. У квітні на Львівщині пасажирський потяг "Перемишль – Київ" зіткнувся з вантажним автомобілем. Тоді обійшлося без жертв, а водій вантажівки втік з місця події. Аварія трапилася саме через порушення правил кермувальником автомобіля.

Минулого року в Закарпатській області стався схожий інцидент. Тоді водійка легкового автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхала на нерегульований залізничний переїзд. Після зіткнення автівки з потягом пасажири машини отримали поранення.