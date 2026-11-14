У США танкер протаранив круїзний лайнер із близько 130 людьми на борту

У Новому Орлеані на річці Міссісіпі сталася аварія за участі танкера та круїзного лайнера. Судно почало тонути, тому рятувальні служби розпочали операцію з порятунку людей.

Про це пише The Guardian.

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Прессекретар порту Нового Орлеана заявив, що аварія сталася в п'ятницю, 13 листопада, близько 12:30 за місцевим часом. Танкер зіткнувся з річковим круїзним лайнером American Heritage, яке належить компанії American Cruise Lines.

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За даними представників портової адміністрації, в момент зіткнення на борту круїзного судна перебували 129 пасажирів і члени екіпажу. Екстрені служби розпочали рятувальну операцію. Наразі інформації про постраждалих немає.

Губернатор штату Луїзіана Джефф Лендрі підтвердив надзвичайну подію на річці Міссісіпі. Він сповістив, що тримає ситуацію на особистому контролі та координує дії з місцевою владою і правоохоронними органами.

Нагадаємо, 10 листопада на сході Болгарії сталася масштабна аварія за участю 86 транспортних засобів. Ймовірно, через густий туман на трасі зіткнулися десятки легковиків і вантажівок. Унаслідок автотрощі загинули 12 людей, ще 50 постраждалих госпіталізували.