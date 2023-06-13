У Росії танкер з п'яним капітаном врізався в інший корабель та серйозно забруднив річку Лєна

У Росії зіштовхнулися два танкери. Абсурдний інцидент стався на річці Лєна, що протікає на території Іркутської області. Згодом виявилося, що один з капітанів був напідпитку.

В Іркутській області біля селища Олексіївськ 12 червня зіткнулися два танкери – ТР-901 та ТР-900 "Єрофей Хабаровськ". Про це повідомляють ворожі медіа, передає 24 Канал.

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Подробиці водної аварії

Капітан танкера ТР-900 перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тому транспортом "Єрофей Хабаровськ" керував його помічник. Він міг не справитися з керуванням. У результаті один танкер врізався в інший. На момент аварії судно ТР-901 стояло у порту на ремонті.

Соцмережами шириться відео с місця подій. Його, імовірно, зробив один з членів екіпажу корабля, що стояв на якорі. На кадрах можна побачити, як "Єрофей Хабаровськ" пропливає надто близько до танкера ТР-901 та зачіпає його. Також очевидець зафільмував пошкодження.

Зіткнення двох кораблів: відео

Які наслідки мало зіткнення

"Єрофей Хабаровськ" перевозив 832 тонни бензину. Через цю аварію у річку Лєна вилилося 138 тонн палива.

Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації, адже ця річка є судноплавною. Ба більше, нижче за її течією розташовані населені пункти. МНС встановило навколо танкера бонову огорожу, використало 300 кілограмів сорбенту, а також заборонило забір води.

Російським кораблям не щастить