Ненадійне джерело: чому Україна ретельно перевіряє зізнання вагнерівців

Інформація, яку надали вагнерівці Улдаров та Савічев є дуже важливою. Проте навіть вона потребує ретельної перевірки.

Професор, член експертної ради "Центру громадянських свобод" Михайло Сава пояснив, чому одразу не варто сприймати слова чоловіків, які представились вагнерівцями, за чисту монету.

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Свідків та їхні показання необхідно перевірити

Азамат Улдаров та Олексій Савічев заявили, що пів року воювали проти України у складі ПВК "Вагнера". Вони стверджують, що обидвоє були ув'язненими та були завербовані Пригожиним.

Михайло Сава зауважив, що інформація, яку надали вагнерівці, є дуже важливою, адже вона містить нові аспекти та інформацію. До прикладу те, що накази про вбивства мирних українців віддавав керівник "Вагнера" Євген Пригожин. Також там є прямі зізнання у скоєнні воєнних злочинів. Проте все одно свідчення окупантів необхідно перевірити. Адже це може бути й елементом внутрішньої боротьби в Росії.

Зараз Офіс Генерального прокурора України розпочав перевірку за фактами, які були надані в цих інтерв'ю, і це дійсно необхідно. Тому що це джерело не є на 100% надійним. Це люди, які можуть бути під впливом. У Росії йде жорстока політична боротьба, в російській еліті все недобре, башти кремля воюють одна з одною. Тому це може бути елементом цієї внутрішньоросійської боротьби,

– пояснив Михайло Сава.

Що відомо про розслідування свідчень вагнерівців