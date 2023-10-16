Доставка правдивих новин: як "Зла мавка" не дає Мелітополю потонути в пропаганді
Джерело:"Зла мавка"
Буквально щотижня партизанки "Злої мавки" друкують і доставляють сотні газет з правдивими новинами жителям Мелітополя. Усе, аби допомогти не потонути в російській пропаганді.
Тижневі новини від "Злої мавки" – це те, про що не розкажуть окупанти. Партизанки закликають, після того, як прочитав газету, передай її іншим.
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"Про що не розкажуть окупанти"
Газети доставляють до поштових скриньок, під двері, у двори. Окрім того, місцеві жителі передають їх з рук в руки.
Наші люди продовжують бойкотувати окупаційну владу та борються з російською пропагандою! Мелітополь чекає на ЗСУ. Мелітополь – це Україна! Прочитав газету – передай іншому!
– наголосила "Зла мавка".
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Як партизани доставляють правдиві новини / Фото "Злої мавки"
Український спротив у Криму
- Нещодавно рух спротиву "Жовта стрічка"поширив цілу низку промовистих фото. На них українці біля пам'ятних місць і знаків у поки що окупованому Криму з символікою рідної держави.
- Наші люди нагадують окупантам, що їх час спливає. Тож краще хутко забиратися геть.
- "Жовта стрічка" наголосила: "Ми будемо продовжувати свій опір російській окупації стільки, скільки треба. Нас не зупинити!".