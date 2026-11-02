"Добре, що мер – боксер": українці мемами відреагували на злам додатку "Повітряна тривога"

Увечері 1 листопада офіційний додаток "Повітряна тривога" було зламано. Українців попереджали про радіаційну, а згодом про хімічну небезпеку для Києва, а також про загрозу вуличних боїв.

Окупанти намагалися залякати українців, зокрема повідомленням про запуск "Орешника". Втім, вони не врахували вдачу супротивника. Замість перелякатися той відреагував гумором.

Як українці коментували злам додатку "Повітряна тривга"?

У мережі одразу з'явилося багато мемів на тему "нових" загроз, про які повідомляв зламаний додатак. Зокрема, кияни тішилися, що "загроза вуличних боїв" їм не страшна, адже мером столиці є боксер.

Які меми вигадали українці на злам "Повітряної тривоги" / Фото з мережі

Спроба залякати вийшла невдалою / Фото з соцмережі

Зауважимо, у ніч проти 2 листопада застосунок "Повітряна тривога" частково відновив роботу після кібератаки. Розробники планують посилити його захист, щоб запобігти повторним зламам. Також вони запевнили, що застосунок не збирає і не зберігає персональних даних користувачів, тому їхня інформація не опинилася під загрозою.

Тим часом у Мінцифри та ДСНС пояснили, де ще можна перевіряти інформацію про повітряні тривоги.

До слова, українські хакери теж не забарилися із відповіддю. Вже уночі вони зламали російський застосунок з "тривогами" і сповістили про запуск ядерних боєголовок P1-SUN.