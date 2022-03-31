Зламають за 2 – 3 доби, – у МВС сказали, яка країна може стати наступною жертвою після України

Якщо раптом Україні не вдасться вистояти у цій війні з Росією, окупанти вже вибрали собі наступну жертву.

Нею може стати Молдова. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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Цю країну росіяни можуть взяти дуже швидко.

Якщо Україні раптом не вдасться вистояти у цій війні з Росією, наступною жертвою агресора стане Молдова. Її росіяни зможуть зламати протягом 2 – 3 діб. Це вже точно,

– заявив Денисенко.

Також, як він додав, у росіян "є певні спроби щось робити в Казахстані". Можливо, вони намагатимуться й якось вплинути на Киргизію й Таджикистан та Грузію.

Наступні жертви Росії

Міжнародні аналітики також кажуть, що ще одна країна, де Росія посилила свій вплив, є Вірменія. Під "приціл" може потрапити й Грузія.

Можливості ж Молдови обмежує російський анклав у Придністров’ї.

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