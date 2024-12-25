Злетіли бомбардувальники Ту-95МС
Росія підняла в повітря стратегічну авіацію. Саме ці бомбардувальники вона використовує для масованих атак на Україну.
Вночі 25 грудня 2025 року злетіли бомбардувальник Ту-95. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Злетіли Ту-95
У Повітряних силах сповістили про те. що зафіксовано зліт групи Ту-95МС з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії. Курс – південний у напрямку Каспійського моря.
Також у Повітряних силах закликали слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Моніторингові канали також відмічають зліт стратегічної авіації. Там також пишуть, що у разі бойового вильоту:
- входження до Саратовської області від 04:30.
- входження до Каспійського регіону від 05:00.
Однак виліт може бути не бойовим. Про пуски ракет повідомлять додатково.
Росія використовує Ту-95 для масованих ударів по Україні. Під ударом часто опиняється енергетична інфраструктура України. Після останнього масованого обстрілу вводили погодинні графіки відключень світла.