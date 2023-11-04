Злітав МіГ-31К: по всій території України оголошували тривалу повітряну тривогу

По всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у Росії.

Повітряна тривога почала ширитися країною приблизно о 12:37. Вона тривала кілька годин.

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Загроза застосування "Кинджалів"

О 12:39 у Повітряних силах попередили, що у Росії злетів носій гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Через це на всій території України оголошували повітряну тривогу.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано виліт МіГ-31К,

– попереджали у Повітряних силах.

Моніторингові телеграм-канали заявили що винищувач злетів з аеродрому "Саваслейка".



Мапа тривог станом на 12:49

Тим часом моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у Росії вже злетіло 3 одиниці МіГ-31К – два винищувачі з аеродрому "Саваслейка" й один з "Моздоку". За попередніми даними, російські літаки займалися "патрулюванням".

У Повітряних силах о 13:42 повідомили, що тривога у східних та південних областях також пов'язана з загрозою застосування авіаційного озброєння у прифронтових районах.

Тривога через зліт МіГ-31К тривала довго – вони пробули у небі декілька годин. Аж о 15:09 Повітряні сили оголосили про відбій.

Росіяни почали підіймати МіГ-31К після довгої паузи

Російські військові відносно тривалий час не підіймали винищувачі МіГ-31К. До цього, у Росії вони злітали 28 жовтня після майже місячної паузи. Тоді у Повітряних силах також попередили про ракетну небезпеку та ймовірність застосування ракет типу "Кинджал".

Тривога 28 жовтня тривала понад 2 години. На щастя, минулося без пусків. Моніторингові телеграм-канали тоді також повідомляли, що у повітряному просторі було також 3 борти МіГ-31К, які також нібито займалися "патрулюванням".

До цього повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К оголошували увечері 29 вересня. Тоді росіяни залякували українців ймовірними пусками "Кинджалів", але пусків не здійснили. Тривога 29 вересня тривала близько години.

До слова, ворог востаннє здійснював пуски "Кинджалів" 11 серпня 2023 року. Тоді ворог здійснив пуски 4 гіперзвукових ракет й намагався атакувати аеродром у Коломиї, що в Івано-Франківській області. Сили ППО тоді збили 1 "Кинджал", інші 3 – впали поблизу аеродрому. Одна з ракет влучила у житловий сектор.

Коли ворог намагався атакувати Україну, то один з "Кинджалів" впав у Тульській області. Окупанти, вочевидь, навіть не помітили, що "впустили" кількатонну ракету, адже її знайшов звичайний тракторист, який помітив "щось", що стирчало у землі.