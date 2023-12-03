В Україні оголосили відбій тривоги: носій "Кинджалів" пішов на посадку
В Україні оголошували повітряну тривогу в усіх областях. Загроза зберігалась трохи більше, ніж півтори години.
Тривога почала ширитися країною о 13:03. Згодом оголосили про відбій повітряної тривоги.
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У Росії злітав МіГ-31К
Офіційно Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги по всій території України о 14:37. Російський винищувач, який є носієм "Кинджалів" пішов на посадку.
До слова, ця тривога не була такою тривалою, як ті, які оголошували кілька днів тому. Це пов'язано з тим, що цього разу МіГ-31К не дозаправляли в повітрі.
Водночас там також зазначили, що активність тактичної авіації на Сході та Півдні зберігається надалі.
Повітряні сили о 13:04 пояснювали, що причиною масштабної тривоги став зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.
Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Моздок,
– мовиться у повідомленні.
Мапа повітряних тривог в Україні станом на 13:10 3 грудня
До слова, ворог третій день поспіль підіймає у повітря винищувач МіГ-31К. Вдень 2 грудня через зліт російського борта оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 1,5 години – з 12:08 до 13:49. Напередодні, 1 грудня, в Україні також оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача. У п'ятницю тривога тривала майже 2 години.
В обох випадках минулося без пусків. Ворог вкотре підіймав також літак-заправник ІЛ-78М, що свідчить про відпрацювання дозаправки винищувача у повітрі.
Крім того, протягом тижня – з 27 листопада до 3 грудня – росіяни вже 5 разів підіймали винищувач МіГ-31К.
Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги
Росія – підступний ворог і може завдати удару у будь-який момент. Тому Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги й не нехтувати власною безпекою.
Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити,
– наголосив Президент України.