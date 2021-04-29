Злили розмову Суркова та Медведчука: аудіо

У розпорядженні 24 каналу опинився запис розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. У ньому політики обговорили ТКГ, обурення України через необхідність ведення перемовин з бойовиками та інше.

На записі чути, що Сурков першим подзвонив до Медведчука. Він хотів уточнити заяву тодішнього міністра енергетики Юрія Продана про те, що Україна не вестиме перемовини з проросійськими бойовиками щодо купівлі вугілля.

У відповідь Медведчук розсміявся і заявив, що той вже написав заяву на звільнення.

Розмова політиків

Медведчук. Алло. Привіт Слав.

Сурков. Я вже там, чесно кажучи, там начебто розібрався. Я там хотів дізнатися з приводу тої заяви Продана, що вугілля там не будуть купляти.

М. Ааааа, так це я вже все, був 3 години у паралельного. Він каже: "Ну послухай, це ж…".

С. Угу (сміється).

М. Він вже заяву про відставку написав позавчора. Алло.

С. Так, мені сказали… Сказали (стримано сміється).

М. Ні-ні, а я, знаєш, як сказав? Я кажу: "Послухай, от вчора він робить заяву – нашу людину в Захарченка не приймають, наша людина їде геть. Ну що це за ху*ня, б*я?! Скільки це буде тривати, б*я?!

С. Так, так, точно. Правильно (сміється).

М. А я тобі інше хочу сказати, Слава, раз ти вже подзвонив.

С. Так, угу-угу.

М. Значить, я тільки що був у "великих", так. Ну в місцевих "великих". І там довго говорили – кілька годин – і він розказував, що вчора була розмова, так? І так ніби сказали, що тобі треба приїхати, так?

С. Так.

М. Е-ее. Зачекай одну хвилинку, Слав.

С. Угу.

М. (паралельно говорить іншим телефоном) Так… Так… Алло… Добрий день. А можете зв’язати мене з Петром Олексійовичем? Наберете мене тоді. Дякую.

М. Це я щойно тому Порошенку хотів подзвонити. Чуєш, так він каже: "Он там дали команду, щоб ти (Сурков – 24 канал) приїхав. Більше того, важливо – до п'ятниці, тому що в п'ятницю ввечері вони будуть говорити по телефону перед від'їздом, ти знаєш куди, у відрядження керівника.

С. Угу-угу.

М. А от, а доповів, що ти можеш тільки в понеділок. Подзвони і попроси, типу, щоб передали Островенку, що от якби він приїхав там завтра, щоб ми встигли до розмови там з'ясувати.

С. Та ні, Віть.

М. Ні-ні, я просто тебе інформую.

С. Я начальнику доповів там. Я в понеділок буду залізно там. Нормально все.

М. Угу, так. Ну і все тоді.

С. Ось я збираюся. Правда, у мене тут не терміни зовсім. Я не бачу екстреної необхідності… Якби там щось спалахнуло. А що у нас? Ми зайшли в якийсь тупик. Ну зараз будемо вибиратися з нього потихеньку. Нічого страшного.

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