Це військова гра, – Ігнат про імітацію злету МіГ-31 у Білорусі

В Україні часто лунає повітряна тривога, оскільки на території Білорусі злітає Міг-31. Однак у такий спосіб ворог намагається ввести в оману українців.

Це все – військова гра. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому у Білорусі імітують зліт МіГ-31

За словами Ігната, імітація злету МіГ-31може відбуватися і не один раз. Ворог завжди намагається вводити в оману.

Наше командування робить теж такі інколи кроки, щоб вводити ворога в оману. Це триває військова гра. Тому зрозуміло, що зліт звичайного літака можна видати за зліт МіГ-31,

– зазначив полковник.

Таким чином, противник знає, як українці реагують на злети таких літаків і по всій нашій країні оголошується повітряна тривога.

"Власне тому противник намагається десь нас обманути. Наша розвідка теж не спить", – додав Ігнат.

У Білорусі часто горить МіГ-31