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2 серпня, 18:23
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Зліт МіГ-31К: по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Поліна Буянова
Основні тези
  • 2 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
  • Вже за кілька хвилин моніторингові канали повідомили, що російські війська, ймовірно, здійснили пуск ракети "Кинджал".

Ввечері в суботу, 2 серпня, по всій території України вкотре оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Чому оголосили повітряну тривогу?

Повітряну тривогу по всій території України оголосили близько 18:19. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку та зліт винищувача МіГ-31К.

Вже за кілька хвилин моніторингові канали повідомили, що російські війська, ймовірно, здійснили пуск ракети "Кинджал".

Дніпро – укриття! 
– написали в ПС.

Повітряні цілі рухалися також на Миколаїв – жителів закликали перебувати в укриттях.

О 18:32 моніторингові канали написали, що швидкісні повітряні цілі припинили своє існування. Вже о 18:41 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, вночі 2 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього було зафіксовано влучання у 8 локаціях.