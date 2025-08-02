Ввечері в суботу, 2 серпня, по всій території України вкотре оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Чому оголосили повітряну тривогу?

Повітряну тривогу по всій території України оголосили близько 18:19. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку та зліт винищувача МіГ-31К.

Вже за кілька хвилин моніторингові канали повідомили, що російські війська, ймовірно, здійснили пуск ракети "Кинджал".

Дніпро – укриття!

– написали в ПС.

Повітряні цілі рухалися також на Миколаїв – жителів закликали перебувати в укриттях.

О 18:32 моніторингові канали написали, що швидкісні повітряні цілі припинили своє існування. Вже о 18:41 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, вночі 2 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього було зафіксовано влучання у 8 локаціях.