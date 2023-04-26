Це дуже цікаві персоналії, – політтехнолог назвав особливості злитої розмови олігархів

У мережі опублікували запис розмови між нібито російським мільярдером Романом Троценком та московським бізнесменом Миколою Матушевським. Ця розмова свідчить, що навіть російські еліти переконані, що режим Путіна в Росії триматиметься ще довго.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що частина російських олігархів незадоволена ситуацією в Росії та розуміє, що все лише погіршуватиметься.

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Гайки закручуватимуть сильніше

За його словами, за останній рік в Росії відбувся певний перерозподіл фінансових потоків через війну. Деякі російські олігархи суттєво поповнили свої кишені на оборонних контрактах. Вони добряче нажились на війні та точно не зацікавленні у її закінченні.

"Одна частина олігархів працює на задоволення потреб путінського режиму, а решта розуміє, що електронні повістки – це лише початок і далі закручувати гайки будуть ще сильніше. Можливо, йде мова про "ширшу" мобілізацію", – зазначив він.

Борис Тизенгаузен про настрої російських олігархів: дивитись відео

Хто ці люди зі злитого запису

За словами Тизенгаузена, учасники розмови впливові в Росії бізнесмени. Микола Матушевський – бізнесмен, ексвласник заводу "Флакон", а інший – Роман Троценко, радник Сєчина, керівника "Роснєфті", який дуже близький до Путіна. Троценко через свою впливовість має доступ до секретної державної інформації.

"Якщо такі люди кажуть, що потрібно купувати землю в Індонезії, що в Росії скоро людей почнуть стріляти на вулицях, то це означає, що такі настрої зараз переважають в російських псевдоелітах – все погано, а буде ще гірше. З одного боку це добре, що вони втікають, продають своє майно, а з іншого – це свідчить, що в Росії така ситуація не скоро закінчиться і це не остання війна, яку розв’язав путінський режим", – наголосив політтехнолог.

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