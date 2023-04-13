Інформаційний шторм, що передує великим подіям, – військовий оглядач про "злив" даних

За "злитими" у мережу даних США, зокрема, і про український контрнаступ, західна преса будує припущення, що війна в Україні не завершиться у 2023 році, а зайде у глухий кут, зокрема, на Донбасі. Такі повідомлення варто брати до уваги, та не надавати їм величезного значення.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Раніше повідомлялось, що колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що "злив" секретних даних Пентагону не зашкодить контрнаступу ЗСУ.

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Інформаційний шторм

Попович зазначив, що головна мета ЗСУ нині – контрнаступ. Від того, як саме він завершиться, й будуть будуватись подальші події та заходи. Нині передумов дипломатичного завершення війни немає. Контрнаступ залежить від темпів передачі зброї з Заходу, й ми бачимо, що цей процес триває.

Я вважаю, що це інформаційний шум й інформаційний шторм, який передує великим подіям. Якщо ви подивитесь на структуру цих повідомлень, то побачите, що з одного боку ми не готові до контрнаступу, а з іншого – заяви, наприклад, Остіна про те, що Україна дуже добре підготувалася, й контрнаступ має бути дуже успішним,

– зауважив військовий оглядач.

Росія також серйозно та стурбована ставиться до цих повідомлень. Тому, можна припустити, що це така собі інформаційна атака на нашого ворога.

Попович про "злив" даних щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Надто перейматись цим не слід

Офіційна позиція ГУР й Офісу Президента – це інформаційна діяльність Росії. Нам загалом треба брати до уваги ці дані, але не надто ними перейматися. На Заході ж уже говорять, що ми відклали початок наступу, та про нього знають лише кілька людей – Генштаб і командування ЗСУ.

"Я думаю, що навіть вони точно не знають цієї дати, якраз через те, що допомога продовжує стягуватись і за великим рахунком зараз погода не сприяє початку наступальних дій. Треба ще почекати", – наголосив Попович.

"Злив" даних США: коротко