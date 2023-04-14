Патрушев і Герасимов можуть здати Путіна й зупинити війну: чому вони досі цього не зробили

Згідно зі "злитими" секретними документами Пентагону деякі російські топчиновники нібито були готові саботувати війну проти України та завершити її. Однак нічого не відбулося.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Згідно зі "злитими" документами це нібито мали організувати секретар Радбезу Ніколай Патрушев та начальник генерального штабу Росії Валєрій Герасимов.

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Чому вони цього не зробили

Як зазначив Гудков, раніше були чутки, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та Герасимов не підтримували ідею починати війну в Україні. Вони розуміли, що після неминучої поразки їх точно почнуть звинувачувати у всьому.

Звісно, головним "мозком" війни був Путін. Крім того, тут могли бути причетні брати Ковальчуки. Думаю, що Патрушев та Герасимов мали більш-менш реалістичну картину,

– зауважив Гудков.

На його думку, і Патрушев, і Герасимов мають можливість зв'язатися з теперішнім директором ЦРУ Вільямом Бернсом, який раніше працював послом США в Росії, та домовитися про відповідні гарантії в разі відсторонення Путіна та припинення війни.

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Попри це, навіть якщо інформація з цього "зливу" виявиться правдивою, нічого не відбулося. Гудков вважає, що у відстороненні Путіна можуть бути великі ризики для того ж Патрушева та Герасимова. Адже в разі невдачі у них були б величезні проблеми.

Є великий ризик у здачі Путіна. Можуть встигнути, а можуть і ні. Не знаю внутрішні обставини. Я припустив, що в них є така можливість (дзвінка до Бернса – 24 Канал)… А може, вони перебувають серед тих, хто схиблено переконаний, що Росія може перемогти?

– сказав Гудков.

Патрушев та Герасимов могли готувати переворот