Тепер росіянам доведеться пояснювати кількість своїх втрат у "злитому" звіті, – Жданов

З'явилася інформація, що в мережу нібито "злили" плани щодо українського контрнаступу. Ця новина одразу ж розлетілася по російських медіа та пабліках.

Немає сумнівів, що цей інфопривід створила сама Росія. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Жданов вважає, що цей "злив" має стати приводом для американської розвідки розібратися зі своїми спецслужбами.

Адже злити таку інформацію без крота в цих організаціях, типу Пентагона, де обговорювалися ці плани, практично неможливо. До речі, Пентагон уже сказав, що веде розслідування по факту зливу цієї інформації,

– додав спікер.

Сфальсифіковані дані

Проте військовий експерт зауважив, що інформація в оприлюднених звітах викривлена, зокрема там змінили цифри втрат російської та української армії.

Загалом щодо українських втрат досі немає офіційних даних, а російські втрати підраховані на цей момент. Пентагон підтверджує інформацію про понад 200 тисяч загиблих росіян в Україні. Натомість у сфальсифікованому звіті було зазначено про 17 тисяч втрат з російського боку, з українського боку мовиться про нібито 71 тисячу загиблих.

Тому решті цифр я б теж вже не вірив, якщо така відверта брехня. Звісно, російське суспільство це все сприйме. "Ура-патріоти" зараз там тиражують це як здобуток,

– наголосив спікер.

Цікаво, що раніше в Росії була інформація про 4,5 тисячі загиблих, а тепер виявляється треба пояснювати цифру 17 тисяч, акцентував Жданов. Натомість міністерство оборони Росії може удати, що це фейкові дані, тоді логічно, що і увесь звіт фейковий.

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Інформація загальновідома

Решта даних, зокрема про підготовку "Гвардії наступу", була у відкритих джерелах, рекламу можна побачити на білбордах в багатьох українських містах. Єдине, що додали росіяни – те, що 6 бригад готово до 30 березня, а ще 6 буде готово до 30 квітня, зауважив Жданов.

Також всім відома загальна кількість танків, яку отримає Україна, про що мовилося у цьому "звіті".

Єдине, що тут може викликати занепокоєння – це сам "злив" цієї інформації в ЗМІ, американцям потрібно добре задуматися, як ця інформація могла потрапити зі стін Пентагону в соціальні мережі,

– наголосив Жданов.

Що відомо про фейк щодо "зливу" інформації про контрнаступ ЗСУ