Спроба Росії посіяти розбрат: у Білому домі відреагували на злив розмови німецьких офіцерів

У Білому домі прокоментували злив запису розмови офіцерів німецьких Військово-повітряних сил про теоретичне розгортання ракет Taurus в Україні. Джон Кірбі назвав це намаганнями Росії посіяти розбрат між західними союзниками.

Через злив розмов ворожа пропаганда намагається створити враження, що нібито на Заході є розбіжності щодо підтримки України, а Росії насправді протистоять не ЗСУ, а "колективний блок НАТО". Про це на брифінгу 4 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Кірбі також назвав ці спроби росіян "безглуздими" та "очевидними".

Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності,

– наголосив представник Білого дому.

Німецька сторона є союзником

Джон Кірбі підкреслив, що Кремль прагне створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Водночас німецька сторона підтвердила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.

Білий дім визнав, що Німеччина дійсно посилила активність у підтримці України і Кірбі подякував канцлеру Шольцу за його лідерство.

Росія також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом.

Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому,

– додають у Білому домі.

"Злив" розмови німецьких офіцерів: що відомо