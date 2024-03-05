Спроба Росії посіяти розбрат: у Білому домі відреагували на злив розмови німецьких офіцерів
Джерело:Укрінформ
У Білому домі прокоментували злив запису розмови офіцерів німецьких Військово-повітряних сил про теоретичне розгортання ракет Taurus в Україні. Джон Кірбі назвав це намаганнями Росії посіяти розбрат між західними союзниками.
Через злив розмов ворожа пропаганда намагається створити враження, що нібито на Заході є розбіжності щодо підтримки України, а Росії насправді протистоять не ЗСУ, а "колективний блок НАТО". Про це на брифінгу 4 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Кірбі також назвав ці спроби росіян "безглуздими" та "очевидними".
Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності,
– наголосив представник Білого дому.
Німецька сторона є союзником
Джон Кірбі підкреслив, що Кремль прагне створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Водночас німецька сторона підтвердила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.
Білий дім визнав, що Німеччина дійсно посилила активність у підтримці України і Кірбі подякував канцлеру Шольцу за його лідерство.
Росія також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом.
Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому,
– додають у Білому домі.
"Злив" розмови німецьких офіцерів: що відомо
- У Росії 1 березня оприлюднили запис розмови офіцерів ВПС Німеччини. Вони зазначили, що для ймовірного удару по Кримському мосту треба понад 20 ракет Taurus. Також вони обговорювали програму підготовку українських військових.
- У Міноборони країни підтвердили перехоплення розмови. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що ця розмова справжня. Шольц назвав аудіозапис розмови, який виклали російські пропагандисти, "серйозним витоком". А сам інцидент – "великою проблемою".
- Тим часом російське міністерство закордонних справ відвідав посол Німеччини у Росії. Однак він заявив, що його візит був пов'язаний не із перехопленням розмови, а зустріч нібито була запланована.