Російську Уфу накрила потужна злива, під воду пішла злітно-посадкова смуга аеропорту

У суботу, 22 червня у російську Уфу завітала негода. У місті пройшов ураган та потужний дощ.

Внаслідок зливи в Уфі затопило навіть злітну смугу. Очевидці вже публікують у мережі кадри негоди.

Дивіться також Скільки ще днів в Україні будуть сильні зливи, грози, град і шквали

Злива в Уфі

В Уфу 22 червня завітав потужний ураган, що затопив злітну смугу міста. Внаслідок інциденту затрималися декілька рейсів. Очевидці діляться відео, на яких замість смуги видно лише безкраї озера води.

Вода затопила злітну смугу в Уфі: дивіться відео

Повідомляється, що дощовою водою заливає не лише дороги, а й торгові центри, житлові будинки, автобуси та підземні паркування. У місті впало декілька дерев, відомо про пошкодження близько 10 автомобілів.

Наслідки негоди в Уфі: дивіться відео

Відомо, що вже впало кілька дерев, пошкодження отримали близько десяти автомобілів. Користувачі соцмереж діляться кадрами з "водоспадами" та яскравими блискавками у різних районах міста.

Негода охопила російську Уфу / місцеві телеграм-канали

Нагадаємо, що днем раніше справжній апокаліпсис фіксували у Москві. Окрім зливи там фіксували ураган та навіть смерчі. Шквальний вітер котив візки та транспортні засоби, подекуди ледь не зносив людей. Відомо, що у столиці одне з дерев, яке впало внаслідок вітру, вбило пересічного росіянина.