Зливи й повені затопили північ Італії: дороги закривають, місцеві вибори – під загрозою зриву

На півночі Італії у регіоні Лігурія 4 жовтня зафіксували сильні дощі. Сильні настільки, що викликали повені та зсуви ґрунту.

Деякі дороги та залізничні шляхи через це довелося закрити. Також не всі люди змогли проголосувати на місцевих виборах.

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Північ Італії атакували аномально сильні дощі

Дощі, зсуви ґрунту та повені в Лігурії на півночі Італії, на щастя, не мали трагічних наслідків. А проте деякі населені пункти затопило настільки, що вони потрапили до ізоляції.

Кілька сімей вдалося евакуювати, але не всі. Річ у тім, що автомагістраль Савона – Турін довелося закрити (пересуватися нею стало просто небезпечно). Залізничне сполучення з П'ємонтом також тимчасово припинили.

Савона – Турін довелося закрити (пересуватися нею стало просто небезпечно). Залізничне сполучення з П'ємонтом також тимчасово припинили. У регіоні тривають місцеві вибори, але через негоду не до всіх виборчих дільниць є доступ. Тож і їх довелося закрити, а отже – зупинити підрахунок голосів загалом (а такого в історії Лігурії ще не траплялося).

З інших поганих наслідків – затоплене місто Понтінвреа і зачинені школи майже на всій території регіону. За даними метеорологів, за кілька годин там випало до 600 міліметрів опадів, і триватимуть дощі щонайменше до завтра.

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