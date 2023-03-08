У Німеччині та США відреагували на зливи про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

8 березня 2023, 00:13
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Джерело:

Reuters

У Німеччині та США прокоментували зливи The New York Times щодо підривів на "Північних потоках". Країни закликають дочекатися результатів розслідування.

У матеріалі The New York Times мовиться, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". У ЗМІ припустили, що до них "могли входити росіяни та українці".

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У Німеччині наголосили, що справу розслідує Федеральна прокуратура. Справу почали ще у жовтні 2022 року. 

Тим часом у США зауважили: Вашингтон чекає на результати розслідувань. Наразі вони тривають у Швеції, Данії та Німеччині. 

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу закликав "не забігати наперед" з висновками з приводу інциденту.

Не забігатимемо вперед. Наразі тривають 3 розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна із цих трьох країн не оголосила публічно, що з'ясувала. Отже, ми вважаємо і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми маємо завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати які подальші дії можуть бути,
– зазначив Кірбі.

Важливо! Підриви "Північних потоків", вочевидь, скоїла саме Росія. Країна-терористка хотіла спровокувати витік газу та дестабілізувати ситуацію у Європі на тлі своїх божевільних залякувань зимою 2022 – 2023. Зокрема, напередодні поблизу місця інциденту побували так звані "кораблі привиди".

Що кажуть в ОП

Автор: Мар'яна Бекало