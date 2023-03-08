У Німеччині та США відреагували на зливи про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

У Німеччині та США прокоментували зливи The New York Times щодо підривів на "Північних потоках". Країни закликають дочекатися результатів розслідування.

У матеріалі The New York Times мовиться, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". У ЗМІ припустили, що до них "могли входити росіяни та українці".

Зверніть увагу Після вибухів Росія вирішила закрити та законсервувати "Північні потоки", – Reuters

У Німеччині наголосили, що справу розслідує Федеральна прокуратура. Справу почали ще у жовтні 2022 року.

Тим часом у США зауважили: Вашингтон чекає на результати розслідувань. Наразі вони тривають у Швеції, Данії та Німеччині.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу закликав "не забігати наперед" з висновками з приводу інциденту.

Не забігатимемо вперед. Наразі тривають 3 розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна із цих трьох країн не оголосила публічно, що з'ясувала. Отже, ми вважаємо і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми маємо завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати які подальші дії можуть бути,

– зазначив Кірбі.

Що кажуть в ОП

В Офісі Президента ще восени 2022 року заявили, що Росія спланувала свій теракт завчасно. Мета – поширення паніки у ЄС.

Після публікації The New York Times Михайло Подоляк наголосив: Україна не має жодного стосунку до того, що трапилося з "Північними потоками".