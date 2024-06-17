Зливи знову накриють частину областей: де і як довго ще дощитиме
Джерело:Укргідрометцентр
Новий тиждень в Україні знову почнеться з дощів. Вони йтимуть, ймовірно, по всій території нашої держави. Подекуди опади будуть значними.
В яких областях знову чекати злив, скільки ще будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 червня пройдуть помірні дощі, подекуди грози. На Північному Сході опади будуть значними.
До речі, у понеділок в Україні +21 – +26 градусів. Тільки на Півдні тепліше, зокрема, до +24 – +29.
18 – 19 червня в Україні переважно без опадів, лише 18 червня у північно-східній частині, вдень 19 червня в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,
– зазначили синоптики.
Додали, що температура у вівторок і середу вночі +14 – +19. Вдень +23 – +28, але на Півдні, 19 червня в Україні вже +27 – +32 градуси.
Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.
Дізнайтеся вже зараз Чи буде різке потепління найближчими днямиЦікаво! За орієнтовними прогнозами на картах, уже 21 червня по всій Україні може бути без опадів. Очікується лише невелика хмарність. Втім, сильної спеки, ймовірно, поки що не буде.
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Прогноз погоди на літо в Україні
- Раніше у коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.
- Також експертка зазначила, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – сказала Віра Балабух.
- До речі, за словами метеорологині, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях. Найвища температура очікується в липні й першій половині серпня.