Росія ігнорує газову кризу, яка охопила Європу через "Північний поток-2". Втім, нова влада Німеччини може заморозити цей проєкт – заради геополітичної вигоди.

ЗМІ наголосили, що не лише Україна є вразливою до російської газової політики. Мовляв, проблема стає все серйознішою і для Німеччини.

Адже покупець (Німеччина) потрапив "у мережу залежностей". Натомість продавець (Росія) користується її скрутним становищем й готова заплатити більшу ціну, аби ця залежність утримувалася й надалі. Втім, експерти закликали німецьку владу реагувати й не піддаватися шантажу.

Звісно, Німеччині потрібен російський газ, а Росії – німецькі гроші. Але це все може стати неважливим, тому що адже єдність Євросоюзу важливіша,

– мовиться у статті.

Там також наголосили, що розділений ЄС – непривабливий для всіх інших країн, які обіцяють стабільність й захист від Росії через асоціацію або навіть членство. "Від Північної Македонії до України і Грузії. У Путіна не технічна проблема, а політичні наміри", – переконані автори. Вони підкреслили, що нова коаліція повинна негайно визначитися зі своєю позицією.

Фінальний висновок щодо запуску "Північного потоку-2" у ЗМІ називають найважливішим зовнішньополітичним рішенням, яке має ухвалити чинний федеральний уряд Німеччини.

У ЗМІ пояснили, що Німеччина може позбавитися залежності від Росії завдяки іншим джерелам постачання й альтернативним джерелам енергії. І, що головне, через політичне рішення закрити трубопровід.

Що цьому передувало