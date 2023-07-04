Окупанти змушують викрадених дітей на кордоні роздягатися догола і на камеру дякувати Росії

Росія не перший рік не лише силоміць вивозить українських дітей на свої території, а й знущається з них та їхніх батьків. Зокрема, і морально, і фізично дістається тим, хто хоче повернутися на Батьківщину.

Навіть на російсько-українському кордоні росіяни лупцюють неповнолітніх, змушують їх та їхніх матерів роздягатися до гола та на камеру зачитувати підготовлений текст. Про декілька останніх жахливих випадків розповів ексуповноважений Президента України з прав дитини, засновник "Save Ukraine" Микола Кулеба під час круглого столу "Діти-жертви російської агресії проти України".

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Знущаються та катують: одні з останніх злочинів росіян

Зокрема, він розповів, що на російсько-українському кордоні військові країни-гною спершу 17-річного юнака лупцювали залізною палкою, а потім вирішили перевірити його речі. При цьому хлопець сам повинен був витягувати їх із сумки та показувати на камеру.

Однак при цьому росіяни захотіли познущатися з неповнолітнього та змусили його роздягнутися догола, тож речі він показував, будучи повністю оголеним.

Вони знімали все це на камеру, знущалися з нього прямо на кордоні. І він мав все з сумки витягувати і на камеру показувати, що в нього там є,

– розповів Кулеба.

Знущалися окупанти й з матерів постраждалих дітей. Так, перед тим, як віддати одній із них патріотично налаштованого сина, вони змусили їх обох роздягнутися на камеру і при цьому дякувати Росії. При цьому російські військові пригрозили, що відео потрапить у мережу, якщо вони хоч щось погане скажуть про Росію.

Випадків знущань, катувань дуже багато. Коли матері надягають на голову балаклаву або шапку, закриваючи очі, коли везуть на підвал, коли три дні вона змушена там сидіти і доводити, що вона їде за своїм сином. Коли її змушують на камеру говорити написаний текст, що начебто її відправили туди, "Save Ukraine" відправив,

– підкреслив ексуповноважений з прав дитини.

Як Росія сприймає повернення українських дітей

"Save Ukraine" – це благодійний фонд, який координує десятки організацій, волонтерів, фізичних та юридичних осіб для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Команда фонду допомагає з евакуацією, гуманітарною допомогою та поселенням сім’ям та дітям, які перебувають у зоні бойових дій.

Також Микола Кулеба розповів й про роботу російської пропаганди. Так, якщо для нашої та інших адекватних держав світу Україна повертає своїх дітей додому, то для Росії ми начебто "викрадаємо дітей з їхніх нових територій".

Тому що територія окупована Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя – це все "їхні нові території". І це для нас повернення викрадених дітей, а для них, для їхньої пропаганди це те, що ми викрадаємо дітей,

– сказав Кулеба.

Сьогоднішня війна є гібридною, і Росія, як зазначив ексуповноважений з прав дитини, використовує всі інструменти впливу в цій війні.

Круглий стіл "Діти-жертви російської агресії проти України": відео