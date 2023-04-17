Недаремно запанікував: політтехнолог пояснив, як на Пригожина вплинуть докази його злочинів

Докази злочинів ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина суттєво вплинуть на його репутацію. Після публікації на Заході можуть серйозно за нього взятися.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, публікація свідчень про злочини вагнерівців, які ті скоїли за наказом Пригожина, може вдарити по його можливостях.

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Цілком можливо, що Пригожина звинувачуватимуть в злочинах проти людяності. А з часом Міжнародний кримінальний суд також видасть ордер на його арешт.

Не дарма Пригожин "засуєтився" останнім часом. Почав розповідати, що треба зафіксуватися на окупованих територіях. Він прекрасно розуміє, що зараз за нього візьмуться серйозно. Це може створити проблеми для нього. Не в Росії, а там де вагнерівці мають свої бізнес-інтереси,

– зазначив Тизенгаузен.

Вагнерівці займаються злочинною діяльністю і в Африці, і на Близькому Сході. Якщо Захід серйозно візьметься за Пригожина, це суттєво пошкодить логістистично-фінансові ланцюжки його угруповання.

Яке майбутнє Пригожина може бути в Росії

Як наголосив Тизенгаузен, Пригожин буде таким собі офіційним терористом. Хоча зараз той абсолютно цілиться у післявоєнну Росію. Він намагається побудувати політичну кар'єру, адже взагалі не інтегрований у "російську політичну мережу". У нього немає посади, території тощо.

Пригожин хоче захопити увагу 10-15% праворадикального населення Росії, яке розчарувалося в Путіні. Туди так само мітить терорист Гіркін.

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Останні пів року Пригожин будував образ "героя Бахмута". Коли після контрнаступу вони втечуть, то той образ, який Пригожин собі збудував, не буде ні до чого прив'язаний. Тому Пригожин також "засуєтився". Але це йому не допоможе. Вірю, що він повністю відповість за свої злочини,

– підкреслив Тизенгаузен.

Шокуючі докази злочинів ПВК "Вагнера": коротко