Перегони "терористів номер 1", або в чому путін вже перевершив бен Ладена

Складається таке враження, що коли США оглосили "терористом номер 1" такого собі бен Ладена, то це викликало страшенну образу з боку путєна.

"Чемпіон" тисяч смертей

Ну справді, називати когось іншого "терористом номер 1" за живого путєна – це все одно, що видати "Золотий м'яч" за живих Рональду і Мессі якомусь форварду аматарського клубу фізкультури.

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Бен Ладен увійшов в історію завдяки одному теракту. Серйозному, масштабному, але одному. А його російський "колега" займається цим уже понад 20 років. Жертвами російського тероризму стали уже сотні тисяч людей, і рахунок росте.

У гонитві за званням "терориста номер 1" путєн почав брати не лише кількістю, але й різноманіттям терактів. Майже будь-які методи тероризму використосувалися ним за цей час. Підрив житлових будинків. Підрив літаків з пасажирами. Масові ракетні обстріли цивільних. Викрадення, тортури і вбивства людей. Біотероризм та використання отруйних речовин проти ворогів. Екотероризм. Знищення культурної спадщини. Кібертероризм... Все це – не якісь окремі теракти, а купа ідентичних дій. Ну а про такі "дрібниці", як ядерний тероризм, і говорити немає чого.

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Всесвітній синдром захопленого літака

Він – це і бен Ладен, і Асахара, й Іліч Рамірес Санчес... І ще купа відомих терористів одночасно.

Але належне визнання так і не приходить!

Цивілізований світ дуже турбується, що різні "східні лідери" потім не зможуть торгувати з цим прекрасним політичним лідером і його не менш прекрасним режимом… Виглядає це так, що у захопленому терористами літаку всі найбільше хвилюються, аби не припинилася торгівля снеками і напоями. Але він продовжує свою боротьбу за визнання…

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