22:05
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Зловмисник зізнався, чому він "мінував" Офіс Президента: причина дивує

      13
      Будівля Офісу Президента України в Києві / ТВА

      Правоохоронцям вдалося затримати 45-річного жителя Кропивницького, який "мінував" Офіс Президента на вулиці Банковій у Києві. Зловмиснику вже повідомили про підозру "у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху".

      Як нагадали у пресслужбі прокуратури Києва, правоохоронцям повідомили про "замінування" ОПУ 26 листопада. Проте вибухотехніки, які виїжджали до адміністративної будівлі, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

      Важливо! В Україні почастішали псевдомінування: більшість надходить з Росії

      У результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу зловмисника. За деякий час його затримали.

      Як розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді", його вже допитали як підозрюваного. Дзвінок він здійснив з території залізничного вокзалу, який тоді був також "замінованим", і це його роздратувало".

      Чоловікові вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

      Радимо ознайомитися! Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      Серед гучних псевдомінувань відзначимо повідомлення про загрозу вибуху у:

      У всіх випадках жодне з них не підтвердилося та фахівці на місці нічого вибухонебезпечного не виявили.

      Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання
      сьогодні
      4524
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Офіс Президента Фейкові замінування Новини Києва Кримінальні новини Київська прокуратура
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 10
      сьогодні , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 1813
      сьогодні , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 363
      сьогодні , 19:36 США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції
      362
      сьогодні , 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
      Юлія Гілей 3231
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук