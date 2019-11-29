Зловмисник зізнався, чому він "мінував" Офіс Президента: причина дивує

Правоохоронцям вдалося затримати 45-річного жителя Кропивницького, який "мінував" Офіс Президента на вулиці Банковій у Києві. Зловмиснику вже повідомили про підозру "у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху".

Як нагадали у пресслужбі прокуратури Києва, правоохоронцям повідомили про "замінування" ОПУ 26 листопада. Проте вибухотехніки, які виїжджали до адміністративної будівлі, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

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У результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу зловмисника. За деякий час його затримали.

Як розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді", його вже допитали як підозрюваного. Дзвінок він здійснив з території залізничного вокзалу, який тоді був також "замінованим", і це його роздратувало".

Чоловікові вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Серед гучних псевдомінувань відзначимо повідомлення про загрозу вибуху у:

У всіх випадках жодне з них не підтвердилося та фахівці на місці нічого вибухонебезпечного не виявили.