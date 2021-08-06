СБУ викрила зловмисників, що заробляли на лікуванні російських військових у Криму

6 серпня 2021 , 11:01
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Джерело:

СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили зловмисників, які надавали курортні послуги проросійським бойовикам з ОРДЛО та військовим Росії. Схему організувало керівництво одного із санаторіїв окупованого Криму.

За лікування та оздоровлення окупантів керівництво санаторію отримувало мільйонні прибутки щомісяця.

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Як працювала злочинна схема

Після того, як все керівництво санаторію переїхало в Київ, на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії ще з 1 липня 2014 року.

Зверніть увагу! У СБУ встановили, що він ще й має подвійне громадянство, яке заборонене в Україні. 

Для того, щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники зареєстрували в Україні "дзеркальну" юридичну особу, керівниками та співробітниками якої є українці. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили:

  • печатки, штампи, відтиски;
  • документацію;
  • електронне листування зі спільниками з окупованого Криму;
  • інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.


Що вилучили правоохоронці / Фото СБУ

Яке покарання світить зловмисникам

Наразі одному з організаторів злочинної схеми та його спільниці повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:

  • за статтею 27 про види співучасників;
  • за статтею 28 про вчинення злочину групою осіб;
  • за статтею 220-2 про фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації.

Наразі тривають слідчі дії, аби встановити причетність до злочину інших осіб. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує:

  • штраф від 800 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 13 600 – 17 000 гривень;
  • до 4 років обмеженням волі;
  • до 10 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.


Санаторій, в якому відпочивали проросійські бойовики / Фото СБУ

Автор: Альона Захарова