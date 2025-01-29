"Затишшя перед бурею": головні фактори зменшення кількості бойових зіткнень

Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася на лінії фронту. Якщо в грудні було зафіксовано 6 тисяч зіткнень, то наразі їх кількість складає 4 300.

Військовий експерт Андрій Крамаров в ефірі 24 Каналу зазначив, що така ситуація пов'язана з кількома факторами. По-перше, у грудні росіяни продовжували активне просування до Донецької області, а по-друге, у них були спроби активно штурмувати позиції ЗСУ в Курській області та на Куп'янсько-Лиманському напрямках.

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Але якщо до ключових ліній оборони України на Донецькому напрямку вони підійшли, то спроби на інших позиціях провалилися. Там ЗСУ продовжують ефективно тримати рубежі, на які вийшли ще влітку 2022 року.

Росіянам потрібна пауза

"Зараз можна говорити про зниження інтенсивності бойових дій за останні 10 днів через те, що росіяни підійшли до Покровська. Їм потрібно підготуватися та накопичити сили для завдання масованих і дуже інтенсивних штурмів українських позицій", – пояснив Андрій Крамаров.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

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Військовий експерт додав, що у Донецькій області є два ключових напрямки, якими цікавляться росіяни. Зокрема, це Часів Яр і Покровськ. Андрій Крамаров вважає, що ці знижені показники можна охарактеризувати як затишшя перед бурею.

Нагадаємо, що Часів Яр – стратегічно важливе місто на Донеччині. Російські війська намагаються його захопити після Бахмута. Українські захисники продовжують тримати оборону, попри щоденні масовані обстріли. Місто майже зруйноване, але в ньому досі залишаються близько 200 цивільних.