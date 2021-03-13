Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче псувати стосунки з Німеччиною, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти "Північного потоку –2". Водночас псувати стосунки з Німеччиною, яка підтримує проєкт, також не хочуть.
Джерело:Politico
Байден переконаний, що "Північний потік-2" – невигідний для Європи. Про це розповів один з високопоставлених чиновників США.
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Що кажуть в США
Адміністрація повинна кожні 90 днів представляти в Конгрес звіт із підсанкційними компаніями. Офіційні особи стверджують, що процес визначення нових цілей зараз реалізують. Його мають завершити до наступного звіту, який оприлюднять у травні.
Ми опинилися між молотом і ковадлом,
– сказав співрозмовник видання.
Що каже чиновник про санкції
Чиновник не коментував особливості пакету санкцій. Однак наголосив, що адміністрації продовжує вивчати організації, які можуть бути залучені до санкційної діяльності.
"Північний потік – 2": останні новини
- Україна попросила США ввести жорсткіші санкції щодо "Північного потоку-2".
- Сенатори США також наполягали на перегляді наявних санкцій. Раніше у Держдепі переконували, що Штати можуть оголосити нові санкції вже у травні 2021 року.
- Росія таки має намір завершити будівництво "Північного потоку – 2". Вона відклала процес до вересня 2021 року, хоча раніше збиралась це зробити до кінця квітня.
- Якщо газопровід добудують, Україна буде повністю інтегруватись в європейський енергетичний ринок.