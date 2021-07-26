Хто стане послом США в Україні: імена ймовірних кандидатів, – ЗМІ

На посаду посла США в Україні розглядаються 2 основних кандидати. Це посол США в Сербії Ентоні Годфрі та посол США в Узбекистані Деніель Розенблюм.

Джерела видання стверджують, що у Розенблюма більше шансів працювати в Києві.

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Що відомо про цих кандидатів

Розенблюм та Годфрі працюють на своїх посадах з 2019 року. Деніель Розенблюм до того часу:

у 2014 – 2018 роках – працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з 5 державами Центральної Азії;

у 2008 – 2014 роках – був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Ентоні Годфрі до свого призначення послом США в Сербії працював:

заступником посла США в Росії;

а також в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Що відомо про призначення посла США