ЗМІ назвали ймовірну наступницю Корнієнка на посаді голови "Слуги народу"

Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження очільника політичної партії "Слуга народу". На його місце мають намір призначити Олену Шуляк.

Видання повідомляє, що таке призначення у політичній силі зроблять у межах програми гендеризації влади.

До теми Корнієнко вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу"

Ймовірна наступниця Корнієнка

Вакантну після складення Корнієнком повноважень посаду глави партії "Слуга народу" може обійняти Олена Шуляк.

Раніше вона претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій у випадку звільнення Олексія Чернишова. Також її кандидатуру розглядали на пост речниці Верховної Ради.

Коротка політична біографія Шуляк

Олена Шуляк пройшла у Верховну Раду, здобувши перемогу на позачергових виборах 2019 року за партійним списком "Слуг народу".

У парламенті вона обіймає посаду заступниці голови комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Крім того, нардепка очолює координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

З листопада 2019 року по березень 2020 року була представницею Кабінету Міністрів у Раді.

Корнієнко вирішив піти з посади глави "Слуги народу"