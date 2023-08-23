Колишні представники ОПЗЖ і не тільки: хто причетний до викрадень дітей у Маріуполі

Росіяни викрали тисячі українських дітей з окупованих територій, зокрема в Донецькій області. Водночас Росія залишила багато слідів своїх злочинів, які в майбутньому допоможуть притягнути винних до відповідальності.

Команда журналістів та IT-спеціалістів KibOrg отримала доступ до "державної" бази даних "Дети Донбасса", яка містить інформацію про викрадених Росією дітей. KibOrg вдалося ідентифікувала причетних до злочинів маріупольських колаборантів. Серед них колишні представники ОПЗЖ.

Зверніть увагу Кричуща цифра: у Росії зізналися у викраденні 700 тисяч дітей з України

Колір очей і особливості характеру: окупанті зібрали інформацію про дітей

Інформація містить реєстр усиновлених дітей, а також тих, які можуть бути усиновлені; реєстр кандидатів на усиновлення та реєстр опікунів і піклувальників.

Також є інформація про дітей, що опинилися у важких життєвих обставинах. І реєстр дітей, які з різних причин були вивезені за межі окупованої частини Донецької області.

Ця інформація, як зазначають розслідувачі, має високу цінність у пошуку вивезених з окупованої Донеччини дітей.

На кожну дитину, зокрема з територій, що були окуповані після початку повномасштабного вторгнення, окупанти склали повну анкету з усією особовою інформацією та фотографіями. Мовиться про місце перебування, інформація про родичів, номери та серії свідоцтв про народження, зріст, захворювання, колір очей та волосся й особливості характеру.

Представники KibOrg опублікували документацію з окупованого Маріуполя. Місто має на своїй території п'ять районних відділів.

Список причетних до викрадення українських дітей

Майборода Світлана Анатоліївна – з 2015 року обіймає посаду "директорки ДСССД" і особисто призначає співробітників районних відділів, яким буде надано доступ до БДБ. Її прізвище ще не один раз буде зустрічатися у документах, що доводять причетність росіян до викрадення українських дітей.

– з 2015 року обіймає посаду "директорки ДСССД" і особисто призначає співробітників районних відділів, яким буде надано доступ до БДБ. Її прізвище ще не один раз буде зустрічатися у документах, що доводять причетність росіян до викрадення українських дітей. Іващенко Костянтин Володимирович був обраний депутатом до Маріупольської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" у 2020 році. А вже у квітні 2022 був призначений "мером" Маріуполя. У серпні 2022 партизани влаштували замах на Іващенка. Вибуховий пристрій був закладений на в'їзді до Маріупольського зоопарку та спрацював у момент під'їзду "чиновника", однак той вижив. Частина зібраних документів, датованих 2022 роком, доводять причетність Іващенка до депортації українських дітей. У 2023 році його на посаді замінив Олег Моргун.

був обраний депутатом до Маріупольської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" у 2020 році. А вже у квітні 2022 був призначений "мером" Маріуполя. У серпні 2022 партизани влаштували замах на Іващенка. Вибуховий пристрій був закладений на в'їзді до Маріупольського зоопарку та спрацював у момент під'їзду "чиновника", однак той вижив. Частина зібраних документів, датованих 2022 роком, доводять причетність Іващенка до депортації українських дітей. У 2023 році його на посаді замінив Олег Моргун. Моргун Олег Валерійович – колишній полковник міліції, що перейшов на сторону бойовиків у 2015 році. Тоді ж був призначений окупантами на посаду "голови адміністрації" Новоазовського району, потім "голови адміністрації" міста Ясинувата. Був засуджений до 11 років позбавлення волі, але переховувався на окупованих територіях. Прийшов на заміну Іващенку через свої тісні стосунки з гауляйтером окупованої Донеччини Денисом Пушиліним та російською ФСБ.



Причетні до викрадення українських дітей зрадники / Фото KibOrg News

Працівники "відділів у справах сім'ї та дітей" в окупованому Маріуполі

Онацький Валерій Анатолійович (19.08.1974) – прописаний за адресою м. Маріуполь, вул. Купріна, 67, кв.13. До повномасштабного вторгнення був депутатом Маріупольської міської ради від нині забороненої партії "ОПЗЖ". Як зазначено на сторінці в Однокласниках, працював на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Обіймає посаду "начальника відділу".

(19.08.1974) – прописаний за адресою м. Маріуполь, вул. Купріна, 67, кв.13. До повномасштабного вторгнення був депутатом Маріупольської міської ради від нині забороненої партії "ОПЗЖ". Як зазначено на сторінці в Однокласниках, працював на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Обіймає посаду "начальника відділу". Попова Ганна Володимирівна (17.09.1969) – м. Маріуполь, вул. Троїцька, 81, кв.29. Займається "сектором опіки та піклування".

Як зазначають у команді KibOrg, прізвища цих трьох найчастіше зустрічаються у документах загарбників з Маріуполя.

Хто причетний до викрадення українських дітей / Фото KibOrg News

Правілова Наталя Валеріївна (19.09.1971) – проживає за адресою м. Маріуполь, просп. Перемоги, дім 115, кв.2. Авторка книги "21 способ воспитать ребенка поколения "Альфа" с любовью". До повномасштабного вторгнення 20 років працювала у Маріупольському інтернаті для дітей-сиріт. У кінці 2022 року отримала російський паспорт.

(19.09.1971) – проживає за адресою м. Маріуполь, просп. Перемоги, дім 115, кв.2. Авторка книги "21 способ воспитать ребенка поколения "Альфа" с любовью". До повномасштабного вторгнення 20 років працювала у Маріупольському інтернаті для дітей-сиріт. У кінці 2022 року отримала російський паспорт. Губська Олена Василівна (16.02.1972) – м. Маріуполь, вул. Михайла Грушевського, 31, кв.35. Знайшли її російський паспорт та офіційну відмову від українського громадянства. Має доступ до бази даних.

(16.02.1972) – м. Маріуполь, вул. Михайла Грушевського, 31, кв.35. Знайшли її російський паспорт та офіційну відмову від українського громадянства. Має доступ до бази даних. Орхименко Ольга Валентинівна (16.04.1995) – закінчила Приазовський Державний технічний університет. 30 травня 2023 року отримала Подяку до Дня соціального працівника за "професійну діяльність, орієнтовану на результат". Також опікується "патріотичним вихованням" в окупації.

(16.04.1995) – закінчила Приазовський Державний технічний університет. 30 травня 2023 року отримала Подяку до Дня соціального працівника за "професійну діяльність, орієнтовану на результат". Також опікується "патріотичним вихованням" в окупації. Баркалов Андрій Олександрович (09.02.1984) – проживає за адресою вул. Лавіцького, дім 17, кв.4. У кінці 2022 року отримав російський паспорт.

(09.02.1984) – проживає за адресою вул. Лавіцького, дім 17, кв.4. У кінці 2022 року отримав російський паспорт. Жовтневий район

Богданова (Папуш) Марина Василівна (16.12.1989) – смт Сартана, вул. Колгоспна, 26г.

(16.12.1989) – смт Сартана, вул. Колгоспна, 26г. Березка (Куриленко) Марія Олександрівна (26.04.1986) – м. Маріуполь, вул. Зелінського, 1, кв.6. Займається "сектором профілактики" та дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах.

(26.04.1986) – м. Маріуполь, вул. Зелінського, 1, кв.6. Займається "сектором профілактики" та дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Стриженко Ірина Миколаївна (30.07.1975) – м. Маріуполь, вул. Халтуріна, 85.

(30.07.1975) – м. Маріуполь, вул. Халтуріна, 85. Петрушина Зоя Леонідівна (02.11.1969) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 135, кв.25. Обіймає "сектор опіки та піклування" на посаді "головної спеціалістки".

(02.11.1969) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 135, кв.25. Обіймає "сектор опіки та піклування" на посаді "головної спеціалістки". Личман Юлія Миколаївна (25.11.1976) – м. Бахмут, вул. П.Осипенко, 19.

(25.11.1976) – м. Бахмут, вул. П.Осипенко, 19. Кабанова Ірина Володимирівна (12.07.1977) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 154, кв.87. Власних сторінок Ірини у соціальних мережах немає, натомість є профіль у ВК матері Кабанової Олени Борисівни з антиукраїнськими постами та фотографіями знищеного Маріуполя.

(12.07.1977) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 154, кв.87. Власних сторінок Ірини у соціальних мережах немає, натомість є профіль у ВК матері Кабанової Олени Борисівни з антиукраїнськими постами та фотографіями знищеного Маріуполя. Дубінченко Інна Анатоліївна (12.10.1978) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 102, кв.30. Як зазначено у телефонному довіднику, займається питаннями всиновлення.

(12.10.1978) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 102, кв.30. Як зазначено у телефонному довіднику, займається питаннями всиновлення. Кондратенко Вікторія Ігорівна (02.07.1989) – прописана у м. Маріуполь, вул. Сєченова, 57, кв.60. Має російський паспорт. Обіймає посаду "головної спеціалістки" та була нагороджена "почесною грамотою адміністрації" Маріуполя.



Список зрадників, які причетні до викрадення дітей / Фото KibOrg News

Орджонікідзевський район

Ашихміна (Уланова) Юлія Валеріївна (14.04.1987) – прописка м. Маріуполь, вул. Кузбаська, 24/8. У 2021 році, як зазначає на своїй другій сторінці ВК, взяла участь у виборах депутатів Держдуми РФ. З чоловіком, що має російський паспорт, імовірно, проживала за адресою м. Макіївка, вул. Українська, 2, кв.15. Обіймала посаду "начальниці районного відділу", однак на основній сторінці ВК у березні 2023 року опублікувала візитівку, у якій вже записана як "керівниця напрямку розвитку території" фірми "МСМ".

(14.04.1987) – прописка м. Маріуполь, вул. Кузбаська, 24/8. У 2021 році, як зазначає на своїй другій сторінці ВК, взяла участь у виборах депутатів Держдуми РФ. З чоловіком, що має російський паспорт, імовірно, проживала за адресою м. Макіївка, вул. Українська, 2, кв.15. Обіймала посаду "начальниці районного відділу", однак на основній сторінці ВК у березні 2023 року опублікувала візитівку, у якій вже записана як "керівниця напрямку розвитку території" фірми "МСМ". Боруш Юлія Вікторівна (26.03.1977) – м. Маріуполь, вул. Київська, 78, кв.6. Нині обіймає посаду "начальниці" районного відділу. Місце народження – Російська Федерація, Магаданська обл., Анадирський р-н, с-ще Шахтерське.

Зрадники, які відповідальні за викрадення українських дітей / Фото KibOrg News

Лаппа Яна Ігорівна (03.10.1984) – м. Маріуполь, вул. Чкалова, 23А. На своїй сторінці у ВК має два відеозаписи Всеросійського форуму прийомних сімей 2023-го року. У довіднику зазначена як "всиновлення".

(03.10.1984) – м. Маріуполь, вул. Чкалова, 23А. На своїй сторінці у ВК має два відеозаписи Всеросійського форуму прийомних сімей 2023-го року. У довіднику зазначена як "всиновлення". Наконечна Вікторія Леонідівна (26.01.1986) – м. Маріуполь, вул. Володимирська, 21, кв.8. Має російський паспорт. У довіднику записана як "опіка, житло та база".

(26.01.1986) – м. Маріуполь, вул. Володимирська, 21, кв.8. Має російський паспорт. У довіднику записана як "опіка, житло та база". Жененкова Наталя Сергіївна (05.05.1972) – м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 183, кв.89. Пішла на співпрацю з окупантами у 2022 році. Обіймає посаду "головної спеціалістки" районного відділу. Також отримала Подяку від "державної служби у справах сім'ї та дітей".

(05.05.1972) – м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 183, кв.89. Пішла на співпрацю з окупантами у 2022 році. Обіймає посаду "головної спеціалістки" районного відділу. Також отримала Подяку від "державної служби у справах сім'ї та дітей". Волкова Оксана В'ячеславівна (10.01.1977) – м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 161, кв. 133.Мазур Лариса Михайлівна (05.05.1964) – м. Маріуполь, пров. Зоряний, 14.

Іллічівський район

Бартош Наталія Олександрівна (24.06.1972) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 175, кв.114. Обіймає посаду "начальниці відділу" з серпня 2022 року.

(24.06.1972) – м. Маріуполь, просп. Металургів, 175, кв.114. Обіймає посаду "начальниці відділу" з серпня 2022 року. Смалєва Людмила Павлівна (11.12.1981) – прописана у м. Маріуполь, вул. Маміна Сибіряка, 39, кв.113. Профіль у ВК містить сімейні фотографії із підписами кожного з членів сім'ї. Завдяки підписам імен доньок – Марини та Аліни, Смалєва була ідентифікована.

(11.12.1981) – прописана у м. Маріуполь, вул. Маміна Сибіряка, 39, кв.113. Профіль у ВК містить сімейні фотографії із підписами кожного з членів сім'ї. Завдяки підписам імен доньок – Марини та Аліни, Смалєва була ідентифікована. Шпуганич Маргарита Юріївна (24.05.1991) – прописана у м. Костянтинівка, бульв. Космонавтів, 18, кв.14. Має доступ до бази даних.

(24.05.1991) – прописана у м. Костянтинівка, бульв. Космонавтів, 18, кв.14. Має доступ до бази даних. Завалишина Оксана Павлівна (24.06.1973) – прописана у м. Маріуполь, просп. Металургів, 206, кв.10. Займається питаннями "опіки та піклування" в окупації.

Колаборанти, які допомагають викрадати українських дітей / Фото KibOrg News

Шевченко Алла Сергіївна (22.03.1983) – м. Маріуполь, вул. Софії Перовської, 71.

(22.03.1983) – м. Маріуполь, вул. Софії Перовської, 71. Левтерова Ніна Миколаївна (13.04.1981) – закінчила Донецький інститут психології та підприємництва і Маріупольське медичне училище.

(13.04.1981) – закінчила Донецький інститут психології та підприємництва і Маріупольське медичне училище. Плотнікова (Партакела) Оксана Леонідівна (24.06.1974) – смт Сартана, вул. Набережна, 58. Займається питаннями "житла" та має доступ до бази даних.

Приморський район

Зазян Роза Артурівна (23.08.1991) – с. Тополине, вул. Молодіжна, 2. "Начальниця" районного відділу.

(23.08.1991) – с. Тополине, вул. Молодіжна, 2. "Начальниця" районного відділу. Сафронова Олена Віталіївна (30.07.1974) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 167, кв.6.

(30.07.1974) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 167, кв.6. В'югіна Оксана Ігорівна (10.06.1979) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 136, кв. 211. Займається питаннями "опіки".

(10.06.1979) – м. Маріуполь, просп. Будівельників, 136, кв. 211. Займається питаннями "опіки". Кузьмішкіна Юлія Олександрівна (17.12.1986) – прописка у Запорізькій обл., Розівський р-н, с. Кузнецівка, вул. Молодіжна, 8.



Хто допомагає викрадати українських дітей / Фото KibOrg News

Як пише KibOrg, додатковим підтвердженням причетності зазначених вище людей до співпраці з ворогом, є фотографії з так званої "першої координаційної міжвідомчої ради у справах сім'ї та дітей", яка відбулася 30 травня 2023 року.

Засідання проводила Вікторія Калачева, яка обіймає посаду так званої "заступниці голови адміністрації" окупованого Маріуполя.

Докази долучать до кримінальних проваджень МКС

Команда KibOrg повідомляє, що всю інформацію, включно з доказами про викрадення українських дітей, а також десятки тисяч анкет, що містяться у базі даних, були передані українським правоохоронним органам для аналізу.

Зазначається, що зібрані матеріали також буде долучено до кримінальних проваджень Міжнародного кримінального суду, який на початку 2023 року видав ордери на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.