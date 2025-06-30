У FT написали про "плани Путіна на Одесу": у ЦПД сказали, чи є загроза

Видання Financial Times заявило, що Путін планує захопити Одесу. У статті йдеться, що нібито це головна ціль Росії станом на зараз.

Глава ЦПД Андрій Коваленко прокоментував цю заяву західного ЗМІ, передає 24 Канал.

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Україна планує знищення режиму Путіна, – Коваленко

Окрім щодо Одеси, у FT також заявили, що лідери країн-членів НАТО побоюються, що ситуація на передовій нібито може погіршитися для України до осені 2025 року, якщо не буде суттєвої нової військової підтримки.

Публікації про те, що Путін щось там планує окупувати – це щось. Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани "окупувати Одесу" чи ще щось. Планувати може скільки завгодно, в нього не вийде,

– написав на це глава ЦПД.

Коваленко також додав, що Україна натомість планує знищення путінського режиму.

"От і все. Пам'ятайте про це. Все від нас залежить", – підсумував він.

До слова, у ЦПД також відреагували на повідомлення, що росіяни прорвалися на Дніпропетровщину.

Коваленко спростував це і додав, що наразі бої йдуть поблизу адмінмежі.