ЗМІ показали фото, як Зеленський та Венс тиснуть руки один одному у Ватикані

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізація Папи Римського Лева XIV. На церемонії були присутні президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс, які потиснули один одному руки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Зеленський та Венс потиснули руки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і президент України Володимир Зеленський перетнулися перед початком меси. Політики потиснули один одному руки й обмінялися привітаннями.

Щось, на що варто звернути увагу поза основною церемонією сьогодні,

– підкреслили журналісти.

Цікаво! Сам Папа Римський Лев XIV критикував заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про "концепцію пріоритетів любові у християнстві": відповідний допис понтифіка набрав понад 11 мільйонів переглядів. Окрім того, Лев XIV до свого обрання також критикував політику Дональда Трампа щодо мігрантів, зокрема їх виселення зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, попередня зустріч Володимира Зеленського та Джей Ді Венса відбулася 28 лютого 2025 року в Овальному кабінеті Білого дому. Тоді політики планували обговорити подальшу підтримку України в контексті укладення рамкової угоди щодо копалин.

Однак зустріч швидко перетворилася на суперечку, а президент України достроково залишив Білий дім.