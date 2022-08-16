ЗМІ показали супутникові знімки з-під кримського Джанкоя після "бабовни"

В окупованому Криму 16 серпня сталася чергова "бавовна". Вибухи були біля Джанкоя.

Окупанти спершу не зізнавались точно, але потім визнали детонацію складів з боєприпасами. Тепер ЗМІ отримали супутникові фото наслідків "бавовни".

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Дим і розруха

На фото видно, що через "бавовну" був густий сірий дим. На фото порівнюють об'єкт в селі Майське, що під Джанкоєм, станом на 15 серпня і 16 серпня після вибухів. Саме там були склади ворога з боєприпасами. "Бавовна" допомогла їм успішно й довго детонувати.



Склад боєприпасів ворога до вибуху / Фото Радіо Свобода

Ба більше, склад виглядає так, ніби його стерли з лиця землі.



Склад після вибуху / Фото Радіо Свобода

Яка саме техніка могла постраждати

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що поблизу Джанкоя 16 серпня російські окупанти втратили багато техніки. У момент "бавовни" її розвантажували на залізничній колії.

За його словами, серед втрат загарбників є самохідні артилерійські установки, а також реактивна система залпового вогню "Град".

Адже в районі залізничної станції "Азовська" розвантажували 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Півонія", 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град". Принагідно вибухи ще й пошкодили ворогу залізничну колію. Така "бавовна" нам дуже на руку.

Наслідки вибухів у Криму

Окупанти мають чималий клопіт, адже "бавовна" сьогодні їх навідала не раз. Окрім детонації складу боєприпасів ще загорілась підстанція і були вибухи на авіабазі їх флоту в Гвардійському. Як повідомляв голова Меджлісу Рефат Чубаров, в результаті другого вибуху На трансформаторній підстанції пошкоджене полотно. Сполучення поїздів через Джанкой зупинене.

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що росіяни хотіли перепід'єднати Запорізьку АЕС, аби забезпечувати українською електроенергією окупований Крим. Однак вибухи поблизу Джанкоя 16 серпня зламали їхні плани.

Вплинули вибухи і на ситуацію та людей в самому Криму. Зокрема, "бавовна", яка вкотре навідала тимчасово окупований Крим, не на жарт налякала росіян. Вони допитувались "де ж ППО" та бідкалися, що на пляжах вже не відпочинеш. У звичній для них манері почали тікати з Криму, як щурі з корабля.

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