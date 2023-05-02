ЗМІ поставили під сумнів український курс на членство в НАТО: МЗС жорстко відреагувало

Останнім часом в деяких іноземних ЗМІ почали з'являтися публікації, спрямовані на послаблення міжнародної підтримки України. Також журналісти намагаються змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів ЗСУ, просувати "альтернативні" мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє 24 Канал. За його словами, подібні публікації формують викривлені наративи – автори таких матеріалів зазвичай посилаються на коментарі анонімних джерел, достовірність яких перевірити неможливо.

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У МЗС відреагували на сумніви щодо українського курсу на членство в НАТО

Ніколенко зазначив, що МЗС звернуло увагу на публікацію від Німецького агентства преси (DPA). У контексті підготовки до саміту НАТО в Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України".

Окрім цього, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Також агентство зробило висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.

Зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність,

– наголосив речник МЗС.

За його словами, Україну попереду справді очікують важливі битви, але наша держава вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії.

"В лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Завдяки героїзму українських захисників та захисниць, а також міжнародній підтримці, Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій", – зауважив Ніколенко.

Він додав, що не буде перебільшенням назвати українську армію найсильнішою армією Європи. Українці вже зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку.

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"По-друге, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть "спровокувати" Росію на нову агресію. Як вже наголошував міністр Дмитро Кулеба, єдине, що провокує Росію, – це невизначеність", – заявив дипломат.

Він нагадав, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розпалила війну на Сході, Україна була офіційно позаблоковою країною. Позаблоковість нашої держави не допомогла утримати Росію від агресії. Не змогли цьому протидіяти й дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу.

Тому що мета Москви – повне знищення України. Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить Росію вгамувати свою агресію,

– підкреслив Ніколенко.

За його словами, поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Україна – це не проблема, а перевага для НАТО", – пояснив речник МЗС.

Він додав, що саме тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел МЗС:

наголошує, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу,

закликає партнерів проявити лідерство.

"Міністр Дмитро Кулеба чітко окреслив українські очікування: на саміті в Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО. Час для такого кроку давно назрів", – підсумував Ніколенко.