ЗМІ повідомили про новий пакет допомоги США Україні: туди увійдуть далекобійні боєприпаси

У новий пакет військової допомоги США увійдуть далекобійні боєприпаси, про які так просила Україна. Мовиться про боєприпаси до HIMARS, які можуть бити на відстань до 300 кілометрів.

Очікується, що наступний пакет безпекової допомоги Україні від Адміністрації Байдена становитиме 1 мільярд доларів. Про це повідомили одразу 3 анонімних джерела Reuters.

Чиновники США на умовах анонімності пояснили, що станом на 5 серпня президент Джозеф Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Тому список озброєння може змінюватись за вартістю та змістом.

Однак, якщо його підпишуть у його нинішньому вигляді, то він, зокрема, включатиме: