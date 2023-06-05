ЗМІ повідомили про вкрай небезпечний інцидент між військовими кораблями США та Китаю

У Тайванській протоці 3 червня трапився інцидент між китайським та американським військовими суднами. Так, корабель Китаю наблизився до лінії приблизно за 150 метрів від удару по есмінцю США.

Очевидці, що були на кораблі розповіли, що ця була провокація з боку Китаю. Інцидент трапився у міжнародних водах Південнокитайського моря.

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Що трапилося між кораблями Китаю і США

Журналісти видання Global News розповіли, що вони подорожували на судні HMCS Montreal, фрегаті Канади, що бере участь у спільній американсько-канадській місії з судноплавства.

Під час подорожі вони помітили, що корабель Військово-морських сил народного визволення набрав значну швидкість і мало не зрізав носову частину есмінця США Chung-Hoon.

Командир HMCS Montreal капітан Пол Маунтфорд, назвав маневр "непрофесійним". За його словами, йому повідомили, що китайське судно змінило свій курс, тому він подзвонив до американського корабля і сказав їм рухатися, інакше може станеться зіткнення.

Далі американці попросили китайців триматися якомога далі від корабля, але Chung-Hoon зрештою довелося змінити курс і знизити швидкість, щоб уникнути аварії. Капітан канадського судна наголосив, що китайці це зробили навмисне.

Той факт, що про це оголосили по радіо перед тим, як це зробити, чітко показує, що це було навмисно,

– зазначив Маунтфорд.

Маунтфорд підкреслив, що китайці повідомили як канадському, так і американському кораблям по радіо, що вони нібито заходять на територію Китаю, попри те, що спільна місія проходить у міжнародно визнаних водах.

Інцидент вийшов на офіційний рівень

Речник посольства Китаю в Канаді сказав, що канадські та американські кораблі "публічно розрекламували своє плавання". Крім цього, він додав, що військово-морські та повітряні сили Китаю начебто відстежували та спостерігали за обома суднами "законно та професійно".

Також він заявив, що Китай вживатиме всіх необхідних заходів, щоб "твердо відповісти на всі загрози та провокації".

Через цей інцидент міністерка оборони Канади Аніта Ананд мусила швидко їхати назад із Сингапуру, де проходив саміт безпеки. Очільниця Міноборони сказала, що ні Канаді, ні її союзникам не будуть перешкоджати плавати в міжнародних водах.

"Канада продовжуватиме плавати туди, де це дозволено міжнародним правом, включаючи Тайванську протоку і Південнокитайське море", – зазначила вона.

Наостанок вона зауважила, що загальна мета Канади полягає в зміцненні миру та стабільності в Тайванській протоці. Тому її країна планує брати участь в інших місіях, щоб гарантувати безпеку в Південнокитайському морі.

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