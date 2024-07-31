Найближчими годинами може відбутися великий обмін ув'язненими між Росією та Заходом, – ЗМІ

У середу, 31 липня, може відбутися масштабний обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною, США. та іншими країнами. Учасником обміну зокрема може бути журналіст американського видання WSJ Еван Гершкович.

Окружний суд Любляни виніс вирок подружній парі росіян Артему та Анні Дульцевим, які жили у Словенії за аргентинськими паспортами на імена Людвіг Гіш та Марія Мейєр. Вони мають стати частиною великого обміну.

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Обмін може відбутися найближчими годинами

Артема та Анну Дульцевих затримали наприкінці 2022 року й звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Суд призначив їм покарання у вигляді року та семи місяців ув'язнення, додатково постановили депортувати пару з країни. Наприкінці засідання суд скасував їхнє тримання під вартою.

Подружжя Дульцевих жило у Словенії за аргентинськими паспортами / Фото: соцмережі

Словенський телеканал N1 ​​стверджує, що Дульцеви "стануть частиною більшого обміну в'язнями", який найближчим часом пройде між Росією, США, Німеччиною, Білоруссю та кількома іншими країнами.

Дульцеви можуть стати частиною обміну в'язнями між Росією і Заходом / Фото: соцмережі

Одним з учасників обміну може бути журналіст WSJ Еван Гершкович зі США, якого у Росії 19 липня засудили до 16 років ув’язнення у колонії суворого режиму. Він став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з моменту закінчення холодної війни.

За словами журналістів, Росія у рамках обміну може отримати працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова.

Раніше стало відомо, що у Росії із СІЗО зникли шість політв'язнів. Серед зниклих є політик Ілля Яшин, голова правозахисного центру "Меморіал" Олег Орлов, художниця Александра Скочиленко та інші. Адвокати одразу заявили, що така одночасна етапація політв'язнів є незвичайною і може бути пов'язана з обміном.