Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото

Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.

Що відомо про польовий табір

Розслідувачі проаналізували фото та відео, які публікували місцеві жителі у мережі. Вони встановили, що російські військові розташувалися на півночі полігону Погоново приблизно – за 250 кілометрів від кордону з Луганською і Харківською областями.

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Значна частина техніки належить до Центрального військового округу. Тобто до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів. Аналізуючи перекидання частин ЦВО залізницею до кордону, ми встановили, що вони розвантажуються на станціях Маслівка та Тресвятська в районі Воронежа,

– мовиться у повідомленні.



Російський військовий табір / Фото Citeam

Серед військової техніки, яку перекинули до українського кордону, зафіксували бойові машини піхоти і важку вогнеметну систему ТОС.



Розслідувачі з'ясували, яку саме техніку перекинули до кордону / Фото Citeam



Серед техніки виявили танки / Фото Citeam

За словами місцевих жителів, військові розташувалися "у полі поруч з житловими будинками". Вони "валили ліс бронетранспортерами та вантажівками", крім того, виставили вартових зі зброєю.

Журналісти також повідомили, що російські військові дислокуються у районі міста Острогозьк Воронезької області. Це близько 150 кілометрів від українського кордону.

Автори розслідування вважають, що російська армія швидше наступальна ніж оборонна.

Bellingcat і команда розслідувачів New York Times оприлюднили супутникові знімки табору на Погоново, на яких видно сотні одиниць бронетехніки.

За їх даними, військові намети на полігоні з'явилися у кінці березня – на початку квітня.

Приблизне місце розташування табору: карта