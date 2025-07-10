Все це далеко від реальності, – ЦПД про заяви, що Путін нібито готовий вдарити ядеркою

Видання The Telegraph заявило, що Путін нібито готовий вдарити ядерною зброєю по Україні. У Центрі протидії дезінформації відреагували на це.

Голова ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що "все це далеко від реальності", передає 24 Канал.

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Що кажуть у ЦПД про можливість ядерного удару?

Британська газета The Telegraph написала, що "зневірений Путін" може взятися за ядерну зброю.

Видання вважає, що погрози російського диктатора і його оточення ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році показують, що вони дійсно розглядають цей варіант всерйоз.

Росія може це зробити нібито, щоб зламати опір України.

Однак, у Центрі протидії дезінформації спростували заяви цього британського видання.

Класичне правило медіа на Заході: раз на рік бери та підіймай тему можливої ядерки від Путіна по Україні і перегляди гарантовані,

– зауважив Андрій Коваленко.

Він наголосив – все далеко від реальності, як це було й раніше.