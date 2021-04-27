У ЗМІ злили запис ймовірної розмови Медведчука з очільником російської "Транснефти"

У розпорядження ЗМІ потрапив аудіозапис ймовірної розмови Віктора Медведчука з головою правління російської "Транснефти" Миколою Токарєвим. Спілкувалися, зокрема, про "справу щодо труби".
Джерело:OBOZREVATEL
Крім цього, обговорювали й приїзд Медведчука у російську столицю. Редакція OBOZREVATEL запевняє, що отримала аудіозапис від перевірених джерел.
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Повна розшифровка аудіозапису
Токарєв: Алло.
Медведчук: Миколо Петровичу…
Токарєв: А, ну ось, все чітко. Через +7, так?
Медведчук: Так ... +7, +7 (сміється).
Токарєв: Ага, ну ось я теж знаю тепер.
Медведчук: Все. Дякую, Миколо Петровичу. До зустрічі.
Токарєв: Домовилися.
Медведчук: До зустрічі. Папа.. А, Миколо Петровичу, ще одне...
Токарєв: Так?
Медведчук: Я тут спілкувався з нашим головним, так. Ну ще на тому тижні ми розмовляли…
Токарєв: Ага...
Медведчук: Ну там же зупинили, перенесли цю справу… Так – по трубі.
Ймовірна розмова Медведчука та Токарєва: слухайте аудіо
Токарєв: Угу, так-так…
Медведчук: Так? І у нього там є пропозиція. Тому я, мабуть, наступного тижня приїду. Розповім вам ідеї.
Токарєв: Ну давайте. Цікаво. Там зараз все призупинено?
Медведчук: Так, так, так. Це ми там... Він там контролює особисто. Ну так, як я вам й обіцяв.
Токарєв: Ага, добре.
Медведчук: Тому я до вас приїду, поговоримо. Потім будемо думати, що робити або не робити (сміється).
Токарєв: Гаразд, домовилися.
Медведчук: Тоді, успіху. Бувай.
Токарєв: До зустрічі.
Що відомо про "трубу Медведчука"
- Мовиться про ділянки нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який збудували ще у радянські часи.
- Після проголошення незалежності України він мав перейти у власність держави. Проте цього не відбулося. Все – через сприяння дочірньої компанії російського "Транснафтопродукту".
- У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла "Прикарпатзахідтрансу", кінцевим власником якого є Анатолій Шефер.
- Шефера пов'язують із кумом Путіна та лідером "Опозиційної платформи – За життя" – Віктором Медведчуком.
Повернення у власність України
Наприкінці лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Водночас там доручили повернути у державну власність "трубу Медведчука".
Президент Зеленський заявив, у процесі передачі виявилося, протягом 2017 – 2019 років знищили майже 400 кілометрів нафтопроводу.