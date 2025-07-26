Історична подія: ексочільник МЗС проаналізував зміну послів у 16 країнах

Нещодавно Володимир Зеленський призначив 16 нових послів. Але паралельно сталася ще одна важлива для дипломатів подія.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що насправді важливою подією була нарада послів. Це – один з важливих моментів для всього дипломатичного корпусу.

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Чим важлива нарада послів

Як наголосив Огризко, нарада послів – це можливість для усього дипломатичного корпусу зустрітися з керівною ланкою держави. Тоді відбуваються зустрічі із президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради та представниками профільних міністерств.

Це дуже корисна історія. Там йде насичення інформацією, яка вкрай необхідна. Цього разу наші посли були в Запоріжжі. Це правильно – подивитися, що там відбувається. Коли сидиш за 10 тисяч кілометрів, то не завжди можеш "відчути запах"; не розумієш, що таке "Шахед". А тут вони трохи наблизилися до того, що ми переживаємо щодня,

– зазначив Огризко.

Загалом така нарада дає хороший заряд розуміння щодо того, які зараз пріоритети в держави. Президент окремо визначить для кожного посольства свої завдання.

Зверніть увагу! Нещодавно в Україні замінили 16 послів. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не відкидає можливості зустрічі із Володимиром Зеленським та диктатором Путіним. Водночас він заявив, що ця зустріч мала відбутися ще три місяці тому.