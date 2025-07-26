Історична подія: ексочільник МЗС проаналізував зміну послів у 16 країнах
- Нещодавно в Україні призначили 16 нових послів в різних країнах.
- Міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко також наголосив, що нещодавно відбулася важлива подія для дипломатичного корпусу.
Нещодавно Володимир Зеленський призначив 16 нових послів. Але паралельно сталася ще одна важлива для дипломатів подія.
Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що насправді важливою подією була нарада послів. Це – один з важливих моментів для всього дипломатичного корпусу.
До теми Україна знизить дипломатичну присутність у туристичній країні: Сибіга пояснив причину
Чим важлива нарада послів
Як наголосив Огризко, нарада послів – це можливість для усього дипломатичного корпусу зустрітися з керівною ланкою держави. Тоді відбуваються зустрічі із президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради та представниками профільних міністерств.
Це дуже корисна історія. Там йде насичення інформацією, яка вкрай необхідна. Цього разу наші посли були в Запоріжжі. Це правильно – подивитися, що там відбувається. Коли сидиш за 10 тисяч кілометрів, то не завжди можеш "відчути запах"; не розумієш, що таке "Шахед". А тут вони трохи наблизилися до того, що ми переживаємо щодня,
– зазначив Огризко.
Загалом така нарада дає хороший заряд розуміння щодо того, які зараз пріоритети в держави. Президент окремо визначить для кожного посольства свої завдання.
Зверніть увагу! Нещодавно в Україні замінили 16 послів. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не відкидає можливості зустрічі із Володимиром Зеленським та диктатором Путіним. Водночас він заявив, що ця зустріч мала відбутися ще три місяці тому.