Що зміниться у військовому обліку жінок з 1 жовтня: роз'яснення Генштабу
З 1 жовтня цього року в Україні набирає чинності вимога стати на військовий облік усім жінкам-медикам. Зокрема, це стосується і тих жінок, які мають малолітніх дітей чи є вагітними.
У зв'язку з цим виникає багато питань. Тож, у Генштабі роз'яснили, як відбуватиметься процес й інші важливі нюанси.
Дивіться також Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року, – ЛяшкоДовідка. 26 жовтня 2022 року набув чинності Закон України від 07.10.2022 № 2664-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Внесені зміни передбачають взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок, які:
- закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність (такі особи підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних);
- мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони (такі особи беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням).
Заходи впроваджуватимуть поступово
У Генштабі зазначили, що не вимагають негайної постановки зазначеної категорії жінок на військовий облік. Ці заходи планується здійснити поступово, впродовж трьох років.
Додаткових заходів з обмеження пересування цих жінок з 1 жовтня 2023 року не передбачається. Також не відбувається примусове залучення їх до проходження військової служби під час мобілізації та не планується в майбутньому.
Усі військовозобов'язані жінки проходять військову службу виключно у добровільному порядку,
– наголосили у Генштабі.
Та нагадали, що взяття на військовий облік жінок, які мають медичний фах, не є нововведенням і здійснювалося у державі й раніше з 1994 року.
Що ще треба знати
Зазначають, що з метою реалізації вимог законодавства та нормативно-правових актів, які пов'язані із взяттям жінок на військовий облік:
- ТЦК та СП організовують взаємодію з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності, які розміщуються у межах території відповідальності ТЦК та СП. Метою є з'ясування зручних строків (складання графіків) прибуття жінок, які у них працюють та підлягають взяттю на військовий облік, для уточнення військово-облікових даних та прийняття рішення щодо взяття їх на військовий облік;
- керівники (особи, відповідальні за ведення військового обліку) державних органів, підприємств, установ і організацій забезпечують оповіщення та прибуття жінок до ТЦК та СП з паспортом громадянина України та документами про освіту;
- жінки, які не працюють або є самозайнятими особами, у зручний для них час самостійно прибувають до ТЦК та СП за місцем проживання для вирішення питання щодо взяття їх на військовий облік.